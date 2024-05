Jeseits des Trubels: Der Hessentag in Fritzlar bietet auch Oasen der Ruhe

Konzerte, Rummel, Aktionen an jeder Ecke: Es ist richtig was los beim Hessentag in Friztlar. Wem das alles zu viel wird: Es gibt inmitten des Trubels auch Oasen der Ruhe. Nordhessen-Reporterin Silvia Ritter hat sie für uns gesucht und gefunden. Zum Beispiel beim Waldbaden.