Kantine für alle: In Kassel wird gemeinsam gekocht

In Kassel, im Stadtteilzentrum Wesertor, kann einmal in der Woche jeder eine kostenlose Malhzeit bekommen, und zwar in der Kantine für alle. Hinter der Idee steht der Kasseler Ernährungsrat, sein Ziel: Gesundes, veganes Essen für Alle und Geselligkeit. Nordhessen-Reporter Jens Wellhöner hat beim Kochen zugeschaut.