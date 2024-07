Der Park Schönfeld in Kassel verwandelt sich ab heute wieder in eine Musical-Bühne. Beim Brüder-Grimm-Festival wird in den nächsten Wochen das Märchen von Dornröschen aufgeführt - mit ganz vielen Popsongs. Hessenschau-Reporter Jens Wellhöner hat sich die letzten Proben vor der großen Premiere angeschaut.

Veröffentlicht am 18.07.24 um 12:30 Uhr