Kassel verschenkt Bäume und in Eschwege wird eine alte Kirche ausgegraben

Ein Mann dringt in das Kasseler Rathaus ein und bedroht die Stadtverordneten mit einer Waffe - glücklicher Weise ist es nur eine Spielzeugpistole. Nach diesem Vorfall sollen jetzt die Sicherheitsvorkehrungen verschärft werden. - Kassel soll noch grüner werden. Deshalb verschenkt die Stadt jetzt Bäume an Grundstückseigentümer.- In Eschwege wird eine mittelalterliche Kirche ausgegraben. Dabei stoßen die Archäologen auch auf ein ungewöhnliches Gräberfeld.