Das gibt es in Deutschland so kein zweites Mal und steht in Kassel: Das Museum für Sepulkralkultur auf dem Weinberg beschäftigt sich seit Jahren ausschließlich mit dem Thema Tod. Doch jetzt muss das Museum selbst ums Überleben kämpfen. Für die Sanierung des Gebäudes fehlen Millionen an Fördergeldern. hessenschau-Reporter Carsten Gohlke hat sich im Sepulkralmuseum umgeschaut.

Veröffentlicht am 07.01.25 um 13:30 Uhr