Bei Hessenforst kommen schon die besten Bäume unter den Hammer. Die Edelholzauktion steht an, und da liegen die wertvollsten Stämme bereits auf den Sammelplätzen parat. Den größten Edelholzplatz des Landes gibt es bei Fritzlar in Nordhessen. Derzeit sind die potentiellen Kunden unterwegs und schauen sich die Prachtstämme an. Sie kommen zum Beispiel für Möbel, Innenausbau oder Instrumente in Frage.

Autor: Rainer Janke Veröffentlicht am 15.01.24 um 11:30 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock