Wir schlittern in eine Katastrophe: Das sagen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Landkreises Waldeck-Frankenberg bei einem Treffen im Kreishaus in Korbach. Denn die Kassen sind leer, ein Ende der Misere ist nicht in Sicht. Was jetzt? Nordhessen-Reporter Jens Wellhöner hat sich umgehört.

Veröffentlicht am 14.01.25 um 09:45 Uhr