Die Musikschule Werra-Meißner muss zum 30.6. schließen. Der Landkreis will das Defizit nicht mehr tragen, und so haben über 30 Lehrkräfte die Kündigung bekommen. Es soll zwar in anderer Form Ende des Jahres irgendwie weitergehen, aber Unsicherheit und Enttäuschung sind groß, auch unter den Kindern.

Autor: Jens Wellhöner Veröffentlicht am 03.04.24 um 12:20 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de