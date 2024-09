Die Motorsägen kreischen, in Battenberg im Landkreis Waldeck-Frankenberg, beim Holzbildhauersymposium. 5 Höfe in der Innenstadt verwandeln sich in Freiluftateliers, in denen aus Baumstämmen große Kunst wird, und jeder kann zuschauen. Hr-Reporterin Silvia Ritter ist dabei:

Veröffentlicht am 03.09.24 um 12:20 Uhr