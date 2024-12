Per Post oder doch lieber direkt sonntags im Wahllokal? Das ist eine Frage, die wir uns bald wieder stellen müssen. Denn in rund zwei Monaten ist Bundestagswahl. Wegen der Kurzfristigkeit kann es aber bei der Briefwahl Probleme geben. Zum Beispiel in Bad Hersfeld. Unsere Reporterin Kathinka Mumme berichtet.

Veröffentlicht am 12.12.24 um 13:00 Uhr