Erdbeeren gibt es jetzt an vielen Ständen frisch zu kaufen. Ein besonderes Vergnügen ist es aber, sie selbst zu ernten. In Nordhessen gibt es rund zehn Felder, wo das möglilch ist. Nordhessen-Reporterin Katharina Roß hat das in Baunatal-Rengershausen ausprobiert.

Autor: Katharina Roß Veröffentlicht am 12.06.24 um 12:30 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de