Lecker Herbst - so heißt die Aktion des Naturparks Habichtswald. Mit Führungen und Events rund um alles, was in der Region Leckeres wächst. Eine organisierte Wanderung zum Beispiel führt über den Dörnberg im Landkreis Kassel, zu Beeren und Kornelkirschen. hr-Reporter Jens Wellhöner hat sich schon mal exklusiv führen lassen.

Veröffentlicht am 04.09.24 um 12:20 Uhr