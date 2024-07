Lichtkunst an den Kasseler Weinberg-Terrassen

Licht, Schatten und große Gefühle: Die Weinberg-Terrassen in Kassel verwandeln sich bis Mitte August jeden Abend zur Kunstbühne. Licht-Installationen von elf Künstlerinnen und Künstlern tauchen den historischen Park an der Frankfurter Straße in magisches Licht. Hessenschau-Reporter Jens Wellhöner hat sich die diesjährigen «Lichtwege» schon einmal angeschaut.