Zwei Wochen lang wurde gerätselt, jetzt ist klar: Der Mega-Lotto-Gewinn von fast 88 Millionen Euro geht an eine Tippgemeinschaft aus Nordhessen. - Eine Familie macht bei einem Spaziergang eine seltsame Entdeckung: Im Kasseler Naturschutzgebiet Dönche leben Axolotl, eine Art Grottenolm, de eigentlich in Mexiko zuhause ist. - Die Amateurfunker in Baunatal stellen eine krisensichere Kommunikationsmöglichkeit vor.