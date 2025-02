Zwei Wochen lang wurde gerätselt, jetzt ist klar: Der Mega-Lotto-Gewinn von fast 88 Millionen Euro geht an eine Tippgemeinschaft aus Nordhessen. - Die Amateurfunker in Baunatal stellen eine krisensichere Kommunikationsmöglichkeit vor. - Die Stadt Kassel vergibt ihren Demokratiepreis in diesem Jahr an das Medienhaus Correctiv, für die Recherchen zum "Masterplan Remigration".