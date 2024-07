Märchenhaft spielen in Kassel

Das Spielfieber geht um, in den Räumen der Brüder-Grimm-Gesellschaft in Kassel, am Brüder-Grimm-Platz. Eine neue Ausstellung zeigt Spiele rund um das Thema Märchen. 100 Jahre alte Würfelspiele sind dabei, und Karten, die das Dornröschen zeigen, das Aschenputtel und das Rotkäppchen. Seit 1850 gibt es schon Spiele mit Märchenfiguren der Brüder Grimm. Viele alte Spiele sind sehr wertvoll und deshalb hinter Glas, aber einige können auch von Besuchern ausprobiert werden.