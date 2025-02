Mann stürmt mit Pistole in Kasseler Rathaus und Enttäuschung nach Wahlkreis-Sieg

Alarm in der Kasseler Stadtverordnetensitzung: Kurz nach Beginn stürmt ein bewaffneter Mann in den Saal und bedroht die Kommunalpoitikerin mit einer Pistole. Glücklicherweise ist es nur eine Spielzeugwafffe. - In Vellmar zertrümmern unbekannte Täter mit einem Gullideckel das Schaufenster eines Juweliers und flüchten mit der Beute. - Im Bundestags-Wahlkreis Schwalm-Eder/Frankenberg ist die Enttäuschung groß: Anna-Maria Bischof gewinnt dort - in einer traditionellen Hochburg der Sozialdemokraten - für die CDU. Wegen der Wahlrechtsreform darf sie aber nicht in den Bundestag einziehen.