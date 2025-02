Der Donnerstag in Nordhessen: Anwohner, Bürgermeister und Landräte entlang der A49 fordern von der Autobahn GmbH mehr Lärmschutz. Die Stadt Homberg/Efze startet eine neue Aktion gegen leerstehende Ladengeschäfte in der Innenstadt. Und in Breuna wird ein Transporter für eine Hilfsaktion in die Ukraine gesucht.

Veröffentlicht am 06.02.25 um 07:30 Uhr