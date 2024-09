Mehr miteinander reden: Demokratieprojekt in Waldkappel

Flüchtlinge, Ukraine-Krieg, Rechtsextremismus: Die Meinungen werden extremer, der Umgangston in der Gesellschaft rauer. Viele melden sich da erst gar nicht mehr zu Wort. In Waldkappel im Werra-Meißner-Kreis gibt es eine Initiative, die Menschen wieder ins Gespräch bringen will. Nordhessen-Reporter Nicolas Frühling berichtet.