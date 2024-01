Mieter sitzen in Schrottimmobilien - und den Besitzer kümmert es nicht

In Nordhessen wehren sich jetzt ein Dutzend Mieter gegen die Zustände in ihren Häusern. Die Wände feucht, die Heizung kaputt, selbst der Bürgermeister kann nicht helfen. Ein Firmengeflecht ist der Eigentümer der Schrottimmobilien, die Verantwortlichen kümmern die Zustände in ihren Häusern offenbar nicht.