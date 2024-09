Von der Arche Noah über Ritterkämpfe bis zum Camping in der Gegenwart: In Naumburg können am Wochenende Miniaturwelten bestaunt werden, bei einer großen Playmobil-Ausstellung in der Stadthalle. Für Naturfreunde und Frühaufsteher gibt's eine Vogelstimmen-Wanderung in Kassel. Und passend zur Jahreszeit: In Witzenhausen-Hübenthal wird am Sonntag ein großes Kürbisfest gefeiert.

Veröffentlicht am 27.09.24 um 12:30 Uhr