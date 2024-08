Mit der Eder-Draisine über die Schienen

Wer sich am Edersee etwas sportlich austoben und dabei auch noch etwas von der Natur erleben will, der sollte mal die Eder-Draisine in Edertal ausprobieren. Falsch abbiegen ist dabei ausgeschlossen. Denn mit den Fahrrädern geht's für bis zu vier Leuten auf die Schienen der stillgelegten Bahnstrecke zwischen Affoldern und Hemfurth. Idealer Ausflugstipp für die Sommerferien. Hessenschau-Reporter Carsten Gohlke hat sich die Fahrraddraisinen angeschaut.

Veröffentlicht am 01.08.24 um 12:30 Uhr