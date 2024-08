Die Stadt Fritzlar wird am Wochenende von Gauklern und Handelstreibenden belagert. Denn in der Domstadt wird das traditionelle Kaiserfest mit Mittelaltermarkt gefeiert. In der Kasseler documenta-Halle gibt es japanisches Flair, mit der Manga- und Anime-Messe "Nihonbashi" und in Bad Wildungen steht am Sonntag Rumpelstilzchen auf der Naturbühne.

Veröffentlicht am 16.08.24 um 12:30 Uhr