Fritzlar lässt es knattern: Eine Mofa-Rallyae wird zum Anziehungspunkt für Zweiradfreunde. Ganz andere Klänge gibt's in Kassel, bei einem Handglocken-Konzert. Und im Wildtierpark am Edersee wird am Sonntag groß gefeiert. Das ist auch das Wilkommensfest für die neue Falknerin.

Veröffentlicht am 13.09.24 um 12:00 Uhr