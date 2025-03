Der Freitagnachmittag in Nordhessen: Der Zoff um Parkgebühren beim Hessentag in Fritzlar weitet sich aus - die Stadt geht aktuell von mindestens 1.500 Betroffenen aus. Auf der A49 herrscht zwischen Kassel und Baunatal ab dem Wochenende wieder freie Fahrt. Und in sieben Galerien in Kassel stellen Schülerinnen und Schüler aus Nordhessen bis Sonntag ihre Kunst aus - beim bundesweit einmaligen Projekt "Schule trifft Galerie trifft Schule".