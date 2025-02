Neuer Bürgermeister in Ringgau mit 13 Stimmen Vorsprung und Aus für zwei Schulen im Schwalm-Eder-Kreis

Herzschlagfinale bei der Bürgermeisterwahl in Ringgau: Marko Heckerodt wird dort neuer Rathaus-Chef, mit einem Hauchdünnen Vorsprung von 13 Stimmen. - Zwei Grundschulen in Knüllwald-Rengshausen und in Schwalmstadt-Allendorf haben keine Zukunft mehr. Es gibt dort zu wenig Schüler. Der Kreistag hat sie jetzt - trotz massiver Proteste vor Ort - aus dem Schulentwicklungsplan genommen. - Der Natursee Bühl in Ahnatal-Weimar wird als Müllkippe missbraucht. Immer wieder wird dort illegal Schutt abgeladen.