Nordhessen ist keine rote Hochburg mehr und Volkmarsen erinnert an die Amokfahrt

Die Bundestagswahl hat auch in Nordhessen neue Verhältnisse geschaffen. Die SPD kann zwar Kassel knapp verteidigen, in allen anderen nordhessischen Wahlkreisen gewinnt aber die CDU. Traditionell war die komplette Region sozialdemokratisch geprägt. - In Volkmarsen läuten heute um 14.30 Uhr alle Glocken. Damit erinnert die Stadt an die Amokfahrt vor fünf Jahren während des Rosenmontagsumzuges. - Und in Gudensberg läuft auch nach drei Jahren Ukraine-Krieg die Hilfe für das geschundene Land weiter.