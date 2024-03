An diesem Wochenende verwandeln sich die Kasseler Messehallen in ein Mekka für Oldtimer-Fans. Hunderte Aussteller zeigen bei der Technorama ihre chromglänzenden Schlitten. Die MT Melsungen lädt ein zu einer Radtour durch's Fuldatal. Und in Herleshausen ist schon der Osterhase unterwegs. In Mannschaftsstärke, auf dem Hasenpfad.

Autor: Daniel Bresser Veröffentlicht am 22.03.24 um 13:30 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de