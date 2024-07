Beim One Love-Festival wird in der Kasseler Goethe-Anlage nicht nur gefeiert. Es geht auch um Begegnung, Vielfalt und politische Diskussionen. In Witzenhausen dreht sich bei der Kesperkirmes alles um die Steinfrucht, inklusive Kirschkern-Weitspucken. Und dann gibt es pünktlich zum Ferienbeginn in einigen Schwimmbädern in Nordhessen Party-Programm.

Veröffentlicht am 12.07.24 um 12:30 Uhr