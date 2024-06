In Kassel wird der Vordere Westen am Samstag zur Party-Meile. Rund um den Bebelplatz wird gefeiert. Wer es lieber sportlich mag: Im Werra-Meißner-Kreis, in Grebendorf, gibt es eine Radfahr-Challenge für einen guten Zweck. Und in der Melsunger Stadtkirche wird ein besonderer Gottesdienst organisiert, mit Abba-Songs.

Autor: Carsten Gohlke Veröffentlicht am 14.06.24 um 12:30 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de