Das Kasseler Staatstheater kommt nicht zur Ruhe: Jetzt wurde die Schauspieldirektorin rausgeschmissen. - Die SPD diksutiert am Samstag in Baunatal über den Koalitionsvertrag, bei der zweiten bundesweiten Dialog-Veranstaltung. - Am Sonntag wird in Kassel der Tag der Erde gefeiert. Die Wiener Straße wird zur Festmeile. Dabei wird Umweltschutz mit Unterhaltung verbunden.