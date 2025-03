Der Mittwochnachmittag in Nordhessen: Die Stadt Borken verbannt Pferde vom Tierstrand am Singliser See. In der Kasseler Innenstadt hat eine vermeintliche Entführung unter Freunden für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt - ein Mann landete danach trotzdem im Gefängnis. Und in Nordhessen haben die Heimatfisch-Genießerwochen begonnen.