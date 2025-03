Der Dienstagmorgen in Nordhessen: In Immenhausen ermittelt die Polizei in einem schlimmen Fall von Tierquälerei an einem Schaf. Semester-Start in Bad Wildungen: In der Kurstadt beginnen die neuen Vorlesungen an der Seniorenuniversität. Und gute Nachricht für Pendler in Kassel: Ab Samstag rollt der Verkehr wieder ganz normal auf der A49 - die Bauarbeiten auf der Südtangente sind dann vorbei.