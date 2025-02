Der Mittwoch in Nordhessen: In Kassel sind Bürgerinnen und Bürger für ihre Zivilcourage mit der Polizeimedaille ausgezeichnet worden. Am Kasseler Amtsgericht ist ein 52-Jähriger angeklagt, der sich als Erbe einer verstorbenen Frau ausgegeben haben soll, um sich mehrere Millionen Euro zu sichern. Und nach dem Mord an einem 81-Jährigen unweit des Werra-Meißner-Kreises wurde die flüchtige Tatverdächtige in Spanien festgenommen.

Veröffentlicht am 05.02.25 um 07:30 Uhr