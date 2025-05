Prozess nach Betrug mit Open Flair-Tickets, Kamf gegen Hundekot in Zierenberg und Habichtswald

In Zierenberg und in Habichtswald, beides Landkreis Kassel, gibt es Stunk: zu viele Hundehäufchen. Eine Aktion soll jetzt Abhilfe schaffen. - Betrüger haben vor dem Open Flair-Festival im vergangenen Jahr gefälschte Tickets verkauft. Ein mutmaßlicher Täter muss sich deshalb heute vor dem Amtsgericht in Eschwege verantworten. - Seit der Corona-Pandemie hat sich das chronische Erschöpfungs-Syndrom stark verbreitet. Um auf diese tückische Krankheit aufmerksam zu machen, gibt es in Kassel eine besondere Demonstration. Dabei legen sich die Teilnehmer auf die Straße.