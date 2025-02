Der Freitag in Nordhessen: In der Kasseler Kulturszene gibt es einen Rassismus-Vorwurf gegen den Chef der Museumslandschaft Hessen Kassel Heritage. Wegen einer Großbaustelle bei der Bahn gibt es ab heute Störungen zwischen Sontra und Bebra. Der zweitälteste Skateboardverein Deutschlands, Mr. Wilson, bangt um sein Gelände in Kassel und in Willingen geht die Wintersport-Saison mindestens bis Ende des Monats weiter.

Veröffentlicht am 07.02.25 um 07:45 Uhr