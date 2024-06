In einem Umweltprojekt suchen Kinder einer Schule in Homberg/Efze gemeinsam mit erfahrenen Drohnenpiloten nach Rehkitzen in den Wiesen die zu Mahd anstehen

Autor: Katharina Roß Veröffentlicht am 17.06.24 um 14:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de