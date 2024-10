Jetzt ist es schon einige Zeit her, dass das neue Feuerwehrgebäude von Stadtallendorf in Flammen aufgegangen ist. Rund 20 Millionen Schaden. Ersatz musste sofort her, um den Brandschutz zu sichern, doch die Hilfsbereitschaft ist sehr groß, hat hr-Reporter Carsten Gohlke festgestellt.

Veröffentlicht am 22.10.24 um 12:20 Uhr