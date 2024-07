Auf die Plätze, fertig, los: Wer gutes Wetter mit Outdoor-Spaß und einem Adrenalin-Kick verbinden will, sollte in den Ferien eine Sommerrodelbahn ansteuern. Die gibt es in Nordhessen am Silbersee in Frielendorf, am Edersee oder auch in Willingen. Hessenschau-Reporterin Stefanie Küster hat die Bahnen mal selbst gecheckt.

Veröffentlicht am 29.07.24 um 12:30 Uhr