Der Montagmorgen in Nordhessen: Mehrere hundert Leute feiern in Fritzlar und Volkmarsen heute die fünfte Jahreszeit - bei den großen Rosenmontagsumzügen in der Region. Im Werra-Meißner-Kreis hat ein brennender Wagen in einem Autobahntunnel auf der A44 für einen Großeinsatz bei den Feuerwehren gesorgt. Und die Kassel Huskies sind Hauptunden-Gewinner in der zweiten Eishockey-Liga.