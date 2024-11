Rutschen zum Advent: Eisbahn in Bad Wildungen wieder offen

In Nordhessen hat die Eiszeit angefangen: Genauer: In Bad Wildungen. Denn auf dem Parkplatz an der Brunnenallee vor der Tourist-Info hat die große Eisfläche wieder geöffnet. Der Clou: Man gleitet und rutscht hier auf richtigem Eis. hr-Reporterin Silvia Ritter rutscht mit.