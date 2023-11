Schnee am Wochenende - und die Skilftbetreiber sind schon ganz heiß

Am Wochenende soll es auch in Nord- und Osthessen schneien, vor allem auf den Bergen im Upland, dem Habichtswald, dem Hohen Meißner und auf der Wasserkuppe in der Rhön. Die Skiliftbetreiber hoffen auf ordentlich weiße Pracht.