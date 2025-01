Die Temperaturen steigen zwar wieder an, aber das macht Willingen nichts aus. Die Ski-Bedingungen dort sind ideal, heißt es. Im Kasseler Auebad gehen die Langstrecken-Schwimmer an den Start. Und in Bad Sooden-Allendorf gibt sich die Werra-Queen die Ehre - mit einem besonderen Orgel-Konzert.

Veröffentlicht am 17.01.25 um 13:00 Uhr