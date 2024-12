Bald ist Weihnachten. Passend dazu spielt in Kassel ein ganz besonderes Glockenspiel Adventslieder: Das sogenannte Carillon hoch oben im Turm der Karlskirche in der Innenstadt. hr-Reporter Nicolas Frühling hat den Mann besucht, der dort in die Tasten haut.

Veröffentlicht am 17.12.24 um 13:20 Uhr