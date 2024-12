Der Schwälmer Weihnachtsmarkt ist sehr stimmungsvoll, inmitten der historischen Kulisse der Ziegenhainer Wasserfestung. In den Kasseler Messehallen können am Wochenende mehr als 1000 Rassekaninchen bewundert werden. Und in Bad Wildungen kommen am Samstag jede Menge Fundsachen unter den Hammer.

Veröffentlicht am 13.12.24 um 13:00 Uhr