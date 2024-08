Ohne Schwimmmeister geht in den Freibädern im Sommer gar nichts. Doch bei dem Job geht es um deutlich mehr, als einfach nur lässig am Beckenrand zu stehen und im Ernstfall einen Menschen zu retten. Was man als Bademeister alles können muss, das hat sich Hessenschau-Reporterin Sina Philipps in Calden angeschaut und auch selbst ausprobiert.

Veröffentlicht am 12.08.24 um 12:30 Uhr