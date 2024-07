Skywalk Willingen feiert einjähriges Jubiläum

Deutschlands längste Hängebrücke, der Skywalk in Willingen, wird heute auf den Tag genau ein Jahr alt. Die 665 Meter lange Hängebrücke an der Mühlenkopfschanze hat in den letzten Jahr vor allem viele Menschen aus Hessen, Deutschland und auch aus dem Ausland ins Upland gelockt und so für strahlende Gesichter in der Tourismusbranche gesorgt. Hessenschau-Reporterin Silvia Ritter hat mit Besuchern und Einheimischen über das Geburtstagskind gesprochen und eine Bilanz gezogen.

Autor: Silvia Ritter Veröffentlicht am 01.07.24 um 12:30 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de