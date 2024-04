Vom Schwalm-Eder-Kreis über Bayern nach Litauen: Gut 800 Soldatinnen und Soldaten haben sich an diesem Montag in der Knüll-Kaserne in Schwarzenborn auf den Weg zur einer NATO-Übung gemacht. Beim Großmanöver „Steadfest Defender“ wird der Ernstfall simuliert - etwa wie gut die innereuropäische Verlegung von Truppen an die NATO-Ostflanke funktioniert. Die Übung ist das größte NATO-Manöver seit dem Ende des Kalten Krieges vor rund 35 Jahren.

Autor: Silvia Ritter Veröffentlicht am 08.04.24 um 12:30 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de