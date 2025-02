Stadt Kassel will Bettensteuer einführen und Schulausfall in Spangenberg

Der Dienstag in Nordhessen: Die Stadt Kassel will ab April eine Bettensteuer von drei Euro pro Gast und Nacht einführen. In Spangenberg fällt für Hunderte Schülerinnen und Schüler der Burgsitzschule der Unterricht aus, weil die Heizung streikt. Und vor dem Landgericht in Kassel beginnt der Prozess gegen einen 37-Jährigen. Er soll knapp 250.000 Euro durch Drogengeschäfte verdient haben.