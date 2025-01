Sterne, Bunker und Basteln: Die Highlights am Wochenende

Auf Nordhessens Höhen wie dem Dörnberg sieht man bei klarem Wetter Sternschnuppen und wie sich der Mond vor den Saturn schiebt. In Bad Wildungen lockt die Unterwelt, bei einer Bunkerführung tief in die Geschichte, und in Kassels Fridericianum kann man nach Herzenslust basteln und kreativ sein.